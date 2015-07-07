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نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد سحب أوراق الاختبارات الشخصية بمكتب التنسيق

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تفقد الدكتور الهلالى الشربينى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب فروع مكتب التنسيق خلال اليوم الأول لسحب أوراق الاختبارات الشخصية لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات التى تتطلب طبيعة الدراسة بها ضرورة أن يكون الطالب متمتعا ببعض القدرات والمهارات؛ ومنها كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية - الموسيقية)، كلية السياحة والفنادق، وكلية الفنون الجميلة شعبتا الفنون والعمارة، وكلية التمريض.

وأشار الدكتور الهلالى الشربينى إلى أن المكتب شهد إقبالا كبيرا منذ بداية اليوم وتم الإعلان عن توزيع الطلاب بالحروف الأبجدية لعدم التزاحم ويستمر العمل بالمكتب من يوم 6 يوليو إلى 15 يوليو الحالى، وكذلك هناك فرق عمل من المتخصصين لحل أى مشكلات تطرأ أو الرد على استفسارات الطلاب وذويهم.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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