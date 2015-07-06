شيخ الأزهر يجتمع مع المثقفين لإصدار وثيقة تجديد الخطاب الدينى

بدأ منذ قليل اجتماع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعددٍ من المثقفين والمفكرين والعلماء لاستكمال المناقشات حول آليات وضوابط تجديد الفكر والخطاب الديني، تمهيدًا لوضع أسس حقيقية وخطط جادة ورؤى عملية تحمي المجتمع من الفكر المتطرف ونزعات التحلل التي باتت تهدد الاستقرار والأمن المجتمعى.

تأتى الاجتماعات تمهيدا لإصدار وثيقة تجديد الخطاب الدينى، الذى يعد اللقاء الثالث، و من المقرر أن تتم مناقشة مسودة الوثيقة، حيث من المتوقع أن تصدر الوثيقة فى غضون شهر، وستتبنى الوثيقة هموم الطبقات الفقيرة التى تعانى المرض والفقر والجهل، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وإشاعة التدين السلوكى بدلا من التدين الشكلى، ومواجهة الخطر الذى أصبح يهدد الدين نفسه من خلال تشويه معالمه، وذلك من خلال تصحيح الصورة الذهنية لحقيقة التدين الذى ينسجم مع النفوس البشرية كما أراده الله لعباده، بعيدا عن أى نوع من الوصاية ممن يزعمون أنهم يحكمون على أعمال الناس ونواياهم.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الأزهر الشريف المتواصلة لتجديد الفكر والخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

>