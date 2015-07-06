أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شيخ الأزهر يجتمع مع المثقفين لإصدار وثيقة تجديد الخطاب الدينى

Google+ Print
شيخ الأزهر يجتمع مع المثقفين لإصدار وثيقة تجديد الخطاب الدينى شيخ الأزهر يجتمع مع المثقفين لإصدار وثيقة تجديد الخطاب الدينى
بدأ منذ قليل اجتماع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعددٍ من المثقفين والمفكرين والعلماء لاستكمال المناقشات حول آليات وضوابط تجديد الفكر والخطاب الديني، تمهيدًا لوضع أسس حقيقية وخطط جادة ورؤى عملية تحمي المجتمع من الفكر المتطرف ونزعات التحلل التي باتت تهدد الاستقرار والأمن المجتمعى.

تأتى الاجتماعات تمهيدا لإصدار وثيقة تجديد الخطاب الدينى، الذى يعد اللقاء الثالث، و من المقرر أن تتم مناقشة مسودة الوثيقة، حيث من المتوقع أن تصدر الوثيقة فى غضون شهر، وستتبنى الوثيقة هموم الطبقات الفقيرة التى تعانى المرض والفقر والجهل، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وإشاعة التدين السلوكى بدلا من التدين الشكلى، ومواجهة الخطر الذى أصبح يهدد الدين نفسه من خلال تشويه معالمه، وذلك من خلال تصحيح الصورة الذهنية لحقيقة التدين الذى ينسجم مع النفوس البشرية كما أراده الله لعباده، بعيدا عن أى نوع من الوصاية ممن يزعمون أنهم يحكمون على أعمال الناس ونواياهم.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الأزهر الشريف المتواصلة لتجديد الفكر والخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365