غدًا.. مسيرة لأهالى قرية درين بالدقهلية استعدادًا للمشاركة فى 30 يونيه

ينظم أهالى قرية درين مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة، من مسجد التوبة بالقرية للتنديد بحكم جماعة الإخوان والمطالبة بنزول المواطنين للميادين حتى رحيل النظام.

أكد محمد معوض، نقيب الأثاث والديكور بالدقهلية، ونائب اتحاد نقابات المهن المستقلة، وأحد الناشطين السياسيين، أن المسيرة تنطلق بعد صلاة الجمعة بمشاركة أهالى القرى المجاورة لإرسال رسالة إلى جماعة الإخوان والرئيس محمد مرسى، أن قطار حزب الكنبة تحرك والاحتجاجات وصلت الريف.

وأشار إلى أن فقد كل مقومات الحياة من مياه الرى والكهرباء والسولار والبنزين ومياة الشرب، فضلا عن ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأمن والأمان واستباحة دماء الشهداء من الضباط.

وقال: إن المسيرة تأتى استعدادًا للمشاركة فى 30 يونيه الجارى، مؤكدا ثقته والشعب المصرى فى الجيش بالوصول بالبلاد إلى بر الأمان.