بالصور..سرادق عزاء للنائب العام ومسيرة للتنديد بالإرهاب فى مطروح

أقام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء الأحد، سرادق عزاء للشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، بحضور اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، ورئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية، ومدير مكتب المخابرات الحربية بمطروح، والقضاء ووكلاء النيابة بمشاركة أطياف المجتمع من مناطق ومدن المحافظة المختلفة، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

وأعقب سرادق العزاء، تنظيم مسيرة حاشدة، للتنديد بالإرهاب، والتأكيد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة.

وأكد المحافظ فى كلمته، أن أبناء مطروح يجتمعون للتأكيد على وحدة الصف المصرى، وتكاتف الجميع على قلب رجل واحد، لتأكيد التوافق على حب الوطن والتضحية من أجله بكل نفيس وغالِ، مطالباً بالحفاظ عليه والانتباه إلى ما يحاك لنا من الداخل والخارج من مكائد ومؤامرات.

وأضاف محافظ مطروح، أن كل يوم يثبت أن ما أتخذه الشعب المصرى العظيم، فى 30 يونيو منذ عامين لاستعادة الدولة بالتعاون مع قواته المسلحة والشرطة، مشيدًا بصدق تقدير الرئيس وقراءته التاريخية والسياسية والعسكرية للمشهد العام، والمتوقع من الإرهاب مع خروج جموع الشعب المصرى العظيم بوعيه غير المحدود للمطالبة بالتغيير، فى مرحلة تطلبت الوحدة والتكاتف تحت راية واحدة .

وقال: "إن تضحيات شعبنا العظيم، لن تقف أمام مؤامرات الإرهاب الأسود وصانعيه، فنحن ليسنا فى حداد ولكن فى تحدٍ"، وقدم التحية لروح الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام وللشهداء من جنود قواتنا المسلحة البواسل ورجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء الذى استشهدوا على يد الإرهاب الغادر، مقدمًا العزاء لأسرهم فهم فخر لمصر وهم خير أجناد الأرض .

وأشاد المحافظ، بدور أبناء مطروح الوطنى خلال الفترة الماضية وبتأبينهم لأبناء مصر الشهداء، وتعاونهم الدائم مع القوات المسلحة والشرطة كحماة البوابة الغربية المصرية .

كما ألقى ممثلو الأوقاف والأزهر والكنسية وممثلون عن قبائل مطروح، كلمات أكدوا خلالها على حزنهم الشديد للحادث الخسيس، الذى أودى بمحامى الشعب الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، مؤكدين دعمهم للجيش والشرطة، للتخلص من أعداء الوطن، ومجددين العهد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بمصر الحبيبة التى تسطر تاريخًا جديدًا خلال هذه المرحلة.

وعقب تلقى محافظ مطروح العزاء، قاد مسيرة حاشدة جابت كورنيش المدينة بمشاركة كافة تتقدمها اللافتات المنددة بالإرهاب، وأخرى تؤكد تأييد الرئيس وعلى دعم القوات المسلحة والشرطة، كما شارك فى المسيرة مصطافو وزائرو المحافظة، منددين بالإرهاب والعمليات الإجرامية التى طالت رموز مصر المخلصين وأبنائها من الجيش والشرطة.



>

محافظ مطروح يتلقى العزاء في النائب العام



>

توافد أهالي مطروح على سرداق العزاء من مختلف المدن والمناطق



>

جانب من سرادق العزاء في استشهاد النائب العام



>

مشاركة الفئات المختلفة في المسيرة المنددة بالإرهاب



>

جانب من سرادق العزاء



>

محافظ مطروح خلال إلقاء كلمته في العزاء



>

المحافظ يؤكد أننا لسنا في حداد ولكننا في تحدِ



>

جانب من المشاركين في تأبين النائب العام



>

مشاركة ممثلين لجميع المدن والمناطق بالمحافظة



>

ممثلي واحة سيوة خلال مشاركتهم في تأبين النائب العام



>

محافظ مطروح وسط المشاركين



>

المحافظ ومدير الأمن والقيادات العسكرية والتنفيذية يتقدمون المسيرة



>

جانب من المسيرة الحاشدة التي قادها المحافظ



>

المسيرة طافت كورنيش مدينة مرسى مطروح بمشاركة المصطافين