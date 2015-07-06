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مطالبات بفتح شقق الحكومة المغلقة والشاليهات أمام النازحين من الشيخ زويد

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مطالبات بفتح شقق الحكومة المغلقة والشاليهات أمام النازحين من الشيخ زويد مطالبات بفتح شقق الحكومة المغلقة والشاليهات أمام النازحين من الشيخ زويد
طالب عدد من المتطوعين لخدمة النازحين من مناطق العمليات بشمال سيناء، بفتح الشقق المملوكة للحكومة المغلقة، أمامهم والكائنة بحى المساعيد وقرية الميدان وقرية لحفن.

كما طالبوا الشباب والرياضة، بفتح أندية ونزل الشباب وأن تقوم الشركات الخاصة والعامة والهيئات بفتح مناطق الشاليها المملوكة لها ومغلقة، وكذلك المستثمرين أصحاب القرى السياحية على ساحل العريش، جاء ذلك خلال اجتماع نظمه الشباب للتنسيق لمد العون للنازحين من مناطق الشيخ إلى العريش.

وتشهد مدينة العريش نزوحا جماعيا لمئات الأسر من مناطق (مدينة الشيخ زويد وحى الكوثر وقربة أبوطويلة وأبوزرعى وحى الترابين وقرى أبوالعراج والظهير والمقاطعة والشلاق والخروبة)، نظرا لما تشهده مناطقهم من عمليات إرهابية وتبادل إطلاق نيران .

ولم تصدر محافظة شمال سيناء منذ وقوع تفجيرات الشيخ زويد أى بيانات رسمية توضح موقفها من علاج أزمة النازحين، الذين أكدوا أنهم لايجدون أماكن وشققا للإيجار ويعانون استغلال أصحاب العقارات لهم ومضاعفة الإيجارات، فضلا عن مضاعفة أجرة نقل مؤنهم من الشيخ زويد للعريش.

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مصر 365

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