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ندوة "وفد الغربية": ندعم ونساند الجيش فى حربه ضد الإرهاب

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ندوة "وفد الغربية": ندعم ونساند الجيش فى حربه ضد الإرهاب ندوة "وفد الغربية": ندعم ونساند الجيش فى حربه ضد الإرهاب
نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، مساء أمس الأحد، ندوة بعنوان "معًا ضد الإرهاب" بالمقر الرئيسى لحزب الوفد فى مدينة طنطا.

بدأت الندوة عقب الإفطار الجماعى لأعضاء اللجنة العامة ولجنة شباب الوفد، وافتتحها عادل بكار رئيس اللجنة، حيث ندد بالإرهاب الأسود الذى تعانى منه والمنطقة العربية وامتد إلى بعض دول العالم، قائلاً: "الوفد كان وما زال يُساند الوطن أولاً ويشد على يد رجال القوات المسلحة البواسل الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لأمننا وسلامتنا".

وقال مجدى أبو فريخة وكيل كلية التربية الرياضية ورئيس اتحاد السلة المصرى، إن مصر محروسة ومؤيده من عند الله، وأن المصريين رجال وقت الشدائد.

وأضاف محمود خلف عضو الهيئة العليا، أن مصر كانت وسوف تظل مقبرة للغزاة وكل الإمبراطوريات السابقة انهارت على يد المصريين .

وشدد مصطفى الجندى رئيس شباب الوفد بالغربية، على ضرورة عقد مؤتمر عام بالغربية تحت رعاية الوفد، ومشاركة كل التيارات السياسية والشخصيات العامة، لشرح حقيقة ما تتعرض له مصر وأهدافه وعواقبه ومن يقفون ورائه.

أما محمد السودانى السكرتير العام للوفد بالغربية، فقد طالب بالموافقة على مسيرة بطنطا للتنديد بالإرهاب والتضامن مع رجال الجيش الأبطال.

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مصر 365

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