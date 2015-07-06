بالصور.. تكريم ضباط المفرقعات والحماية المدنية بأسوان لتفكيك 10 قنابل محلية

كرم اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، واللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير الأمن، مساء الأحد، عدد من ضباط وقيادات الحماية المدنية لجهودهم فى تفكيك 10 قنابل محلية الصنع وضعها مجهولون على أبراج الضغط العالى لكهرباء السد العالى، بالطريق الصحراوى.

وضمت قائمة أسماء المكرمين "العميد أشرف عتريس، مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد ضياء الدين صبحى صالح، وكيل الإدارة، والنقيب أحمد محمد حامد، والملازم أول إيهاب محمد إبراهيم، وأمين شرطة سعودى عبد الجيد عبد الشافى، وشرطى أحمد محمد أحمد، وشرطى على نوح على، وشرطى إسماعيل صابر زكى، تابعين للحماية المدنية بقسم المفرقعات.



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جانب من التكريم



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محافظ أسوان يسلم العقيد ضياء شهادة التكريم



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ضابط بالحماية المدنية يتسلم من المحافظ شهادة تكريمه



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صورة تذكارية للمحافظ ومدير الأمن وضباط الحماية المدنية