اليوم.. بدء سحب استمارات اختبارات القدرات بجامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة أن مكتب التنسيق بالجامعة سيبدأ فى استخراج بطاقات القدرات للطلاب الذين انتهوا من امتحان شهادة الثانوية العامة هذا العام 2015 (نظام حديث- قديم) والراغبين فى الالتحاق بإحدى الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات وهى (التربية الرياضية - كلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية وشعبة التربية الموسيقية) - التمريض- الفنون الجميلة (فنون)- السياحة والفنادق) بفرع المكتب بالمنصورة مبنى المدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان المتفرع من شارع الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 6/7/2015 حتى 15/7/2015، كالتالى التربية الرياضية الدقهلية (بنين وبنات)، دمياط (بنات) فرع المكتب بالمنصورة (مبنى المدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان المتفرع من شارع الجمهورية بالمنصورة كلية التربية الرياضية بالمنصورة، التربية النوعية (موسيقية – فنية) الدقهلية فرع المكتب بالمنصورة (مبنى المدينة الجامعية) للطالبات شارع جيهان المتفرع من شارع الجمهورية بالمنصورة كلية التربية النوعية بالمنصورة.

وجاءت أيضا السياحة والفنادق الدقهلية - دمياط فرع المكتب بالمنصورة مبنى المدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان المتفرع من شارع الجمهورية بالمنصورة كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.

الفنون الجميلة ( فنون) الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية - المنوفية (فنون) فرع المكتب بالمنصورة مبنى المدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان المتفرع من شارع الجمهورية بالمنصورة كلية الفنون الجميلة،جامعة المنصورة(فنون) التمريض .

الدقهلية- دمياط فرع المكتب بالمنصورة مبنى المدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان المتفرع من شارع الجمهورية بالمنصورة كلية التمريض جامعة المنصورة.

جدول بمواعيد استخراج بطاقات الاختبارات طبقًا للحروف الأبجدية التى تبدأ بها أسماء الطلاب

>الاثنين 6/7/2015 ا، ب، ت، ث

>الثلاثاء 7/7/2015

>الأربعاء 8/7/2015 ج، ح، خ، د

>الخميس 9/7/2015 ذ، ر، ز، س

>الجمعة 10/7/2015 ش، ص، ض، ط

>السبت 11/7/2015 ظ، ع، غ، ف

>الأحد 12/7/2015 ق، ك، ل، م

>الاثنين 13/7/2015

>الثلاثاء 14/7/2015 ن، هـ، و، ى

>الأربعاء 15/7/2015 لجميع الحروف التى تخلفت عن مواعيد التقديم

>وحددت الجامعة الأوراق المطلوبة برقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات.

>و صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتى تتطلب عدد 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين فى أداء هذه الاختبارات.