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مصدر إحالة ضابط وطاقم حراسة للتحقيق بعد هروب مسجون من مجمع محاكم طنطا

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مصدر إحالة ضابط وطاقم حراسة للتحقيق بعد هروب مسجون من مجمع محاكم طنطا مصدر إحالة ضابط وطاقم حراسة للتحقيق بعد هروب مسجون من مجمع محاكم طنطا
شهد مجمع محاكم طنطا الأحد هروب مسجون ويدعى إبراهيم.ا.س.ع 47 سنة عاطل مقيم بمدينة السنطة محكوم عليه بالسجن 3سنوات فى قضية مخدرات أثناء قيامه بإعادة الإجراءات حيث غافل المتهم الضابط برتبة ملازم أول قائد المأمورية وطاقم الحراسة وهرب من داخل مجمع المحاكم.

وكشف مصدر مسئول أن الضابط قائد المأمورية اصطحب المتهم إلى مجمع محاكم طنطا لإعادة الإجراءات فى القضية المحكوم عليه فيها بالسجن 3سنوات وقام المتهم بإحضار النماذج الخاصة بإعادة الإجراءات وتوجه الضابط إلى قسم ثان طنطا لإحضار متهم آخر وغافل المتهم الضابط وأفراد الحراسة وفر هاربا من مجمع المحاكم تحرر محضر بالواقعة وأحيل الضابط وأفراد الحراسة للنيابة العامة للتحقيق معهم.

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