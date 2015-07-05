بالصور .. محافظ الإسماعيلية يشارك فى حفل إفطار الأطفال الأيتام

شارك اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية فى حفل إفطار الأطفال الأيتام السنوي الذي نظمته الليلة مجموعة مشروع سواعدنا برئاسة الدكتورة سماح جاد الليلة والدكتور أحمد جمال بالتعاون مع أعضاء مجلس أمناء فرع بيت العائلة المصرية .

الحفل أقيم بنادي الفيروز على شاطئ بحيرة التمساح وحضره المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والشبابية ورجال الدين الاسلامى والمسيحي فى مقدمتهم فضيلة الشيخ الدكتور وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بالاسماعيلية .

تضمن برنامج الحفل فقرات فنية غنائية وشعرية وأوبريت غنائي للأطفال.



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المحافظ اثناء توجهه لمائدة الإفطار



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المحافظ والسكرتير العام وقيادات المحافظة



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القيادات الإسلامية والمسيحية فى الإفطار



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المحافظ مع عدد من الاطفال الأيتام



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الاطفال فى صورة تذكارية مع المحافظ