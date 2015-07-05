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الإسكندرية تستعد لاحتفالات افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة

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الإسكندرية تستعد لاحتفالات افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الإسكندرية تستعد لاحتفالات افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة
عقد اليوم اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية ، اجتماعا موسعا بمديرى ادارات العلاقات العامه بالاحياء ، بحضور أسامة على مدير إدارة المصايف والتنسيق للتنسيق للاحتفاليه التى ستقام بين محافظة الإسكندرية وهيئة قناة السويس.

وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لإقامة احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة والتى سوف تشارك فيها جميع المحافظات ومنها محافظة الإسكندرية.

وتم استعراض وشرح لفكرة الاحتفاليه العامه وكذلك التكليفات لكل حى خلال فترة الاحتفالات والتى من المقرر لها ان تبدأ اعتبارا من الاثنين 6 / 7 / 2015 وحتى يوم الافتتاح 6 / 8/ 2015.

وأشار "حجازى" إلى أن القيادة السياسية تصر على إنجاح هذا الاحتفال لتوصيل رسالة محبة وسلام من أم الدنيا لكل الدنيا.
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