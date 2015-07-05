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بالصور..محافظ جنوب سيناء يتفقد ملعب القرية الشبابية

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ملعب القرية الشبابية الرياضية بشرم الشيخ فى إطار الاستعدادات لإقامة مباراة الاهلى والمصرى غدا الاثنين، وهى المباراة المؤجلة من الاسبوع ال33 للدورى العام والتى ستقام تحت الاضواء الكاشفة فى العاشرة مساء غد الاثنين بدون جمهور .

كما تفقد المحافظ غرف الملابس والحكام ، واصدر اوامرة بتوفير كافة سبل الراحة للفريقين واعلن عن استعداد المدينة لاستقبال معسكرات الفرق الرياضية المحلية والعالمية والفريق القومى.

رافق المحافظ فى جولته كل من اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة واللواء محمود السولية رئيس المدينة وعدد من رجال الامن والمسئولين عن القرية الشبابية .

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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