بعثة كويتية تبحث بالقاهرة مساندة الحكومة لاستضافة اللاجئين السوريين

والتقى الوفد الكويتي اليوم بالسفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنسيق جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق باستضافة اللاجئين السوريين وممثلي وزارة التعاون الدولي لبحث أولويات مصر في هذه القطاعات الثلاثة الرئيسية بمقر وزارة الخارجية، حيث أثنى مساعد الوزير على المسئولية التي أخذتها دولة الكويت على عاتقها منذ اندلاع الأزمة السورية واستضافتها السنوية لمؤتمر دعم الوضع الإنساني في سوريا. ومن جانبه، أعرب الوفد الكويتي عن تقديره لجهود مصر لاستضافة اللاجئين السوريين ومن ثم أهمية دعم الصندوق لجهود مصر لاسيما في مجال البنية التحتية لقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين، حيث يبلغ عدد اللاجئين بها حوالي 300 ألف (منهم 134 ألف مسجل لدي المفوضية العليا للاجئين)، علما بأن مصر اتخذت قراراً جمهورياً في 2012 ويجدد سنوياً بمساواة معاملة اللاجئين السوريين في مصر بنفس معاملة المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يُعفي الطلاب السوريين في جميع المراحل التعليمية (أساسي- جامعي) من الرسوم الدراسية، فضلاً عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذي ساهم في جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين في مؤسسات التعليم المصرية هي الأعلى بين الدول المضيفة لهم.