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بعثة كويتية تبحث بالقاهرة مساندة الحكومة لاستضافة اللاجئين السوريين

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بعثة كويتية تبحث بالقاهرة مساندة الحكومة لاستضافة اللاجئين السوريين بعثة كويتية تبحث بالقاهرة مساندة الحكومة لاستضافة اللاجئين السوريين
تزور حاليا بعثة من الصندوق الكويتي للتنمية للتعرف على حجم الأعباء التي تتحملها المصرية جراء استضافة اللاجئين السوريين في ضوء ما تقرر خلال المؤتمر الدولي الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي استضافته دولة الكويت يوم 31 مارس 2015، من تخصيص دولة الكويت منحة لمصر ضمن مبلغ 100 مليون دولار تقدم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لمساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين لدعم مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات بما يدعم الاحتياجات طويلة الأمد ليتسنى الاستمرار في تقديم خدماتها ورعايتها للاجئين السوريين.

والتقى الوفد الكويتي اليوم بالسفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنسيق جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق باستضافة اللاجئين السوريين وممثلي وزارة التعاون الدولي لبحث أولويات مصر في هذه القطاعات الثلاثة الرئيسية بمقر وزارة الخارجية، حيث أثنى مساعد الوزير على المسئولية التي أخذتها دولة الكويت على عاتقها منذ اندلاع الأزمة السورية واستضافتها السنوية لمؤتمر دعم الوضع الإنساني في سوريا. ومن جانبه، أعرب الوفد الكويتي عن تقديره لجهود مصر لاستضافة اللاجئين السوريين ومن ثم أهمية دعم الصندوق لجهود مصر لاسيما في مجال البنية التحتية لقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين، حيث يبلغ عدد اللاجئين بها حوالي 300 ألف (منهم 134 ألف مسجل لدي المفوضية العليا للاجئين)، علما بأن مصر اتخذت قراراً جمهورياً في 2012 ويجدد سنوياً بمساواة معاملة اللاجئين السوريين في مصر بنفس معاملة المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يُعفي الطلاب السوريين في جميع المراحل التعليمية (أساسي- جامعي) من الرسوم الدراسية، فضلاً عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذي ساهم في جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين في مؤسسات التعليم المصرية هي الأعلى بين الدول المضيفة لهم.

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مصر 365

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