"مصر الخير" توزع 500 وجبة إفطار لعدد من الأسر الفقيرة بمحافظة الأقصر

صرح المهندس عثمان الصعيدى، مدير جمعية " مصر الخير" بالأقصر، اليوم الأحد، بأنه سيتم توزيع 500 وجبة إفطار رمضانية لعدد من العائلات الفقيرة بقرى مركز إسنا، وذلك فى إطار مبادرة الجمعية لتوفير وجبات إفطار يومية على المحتاجين والفقراء بجميع أرجاء المحافظة.

وأضاف مدير جمعية مصر الخير بالأقصر- فى بيان صحفى- أن مؤسسة مصر الخير تعمل بدورها على توفير كافة سبل المعيشة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما فيها محافظة الأقصر التى توجد فيها قرى وأسر بالكاد تجد قوت يومها، وتلك المبادرة تعمل على تخفيف الأمور عن كاهل المواطنين الفقراء، بتوفير وجبات لهم بصورة يومية.

وأوضح المهندس عثمان الصعيدى أنه سيتم اليوم توزيع 500 وجبة إفطار على عدد من الأسر فى قرى الكلابية وزرنيخ والحلة والحليلة بمركز إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وذلك فى إطار التعاون المثمر مع الجمعيات الأهلية ومحافظة الأقصر لعمل قاعدة بيانات متكاملة عن الآسر الفقيرة لتسهيل الأمور عليها خلال الشهر المبارك.

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