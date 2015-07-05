بالصور.. افتتاح أكبر معرض ريفى للسلع وملابس العيد فى بنها بالجهود الذاتية

افتتح عدد من القيادات التنفيذية بالقليوبية بتكليف من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أكبر معرض ريفى للسلع الغذائية والمنتجات الرمضانية بقرية "كفر سندنهور" التابعة لمركز بنها، والذى نظمته جمعية "أيادى الخير" لصالح الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل من مواطنى القرية والقرى المجاورة.

وحضر بالإنابة عن المحافظ كل من رئيس مجلس مدينة بنها المهندس مصطفى عباس ورئيس الوحدة المحلية بسندنهور وعدد من القيادات التنفيذية والمستشار أيمن رمزى رئيس النيابة الإدارية بالشرقية وأحد أبناء القرية.

وأكد المستشار أيمن رمزى رئيس النيابة الإدارية بالشرقية وإحدى الشخصيات الداعمة للمعرض أنه يجب الوقوف بجانب محدودى الدخل بالقرية، وعدم التوانى فى مساندة ودعم الشباب فى أى عمل خيرى يصب فى مصلحة المجتمع ومساندة الجهات التنفيذية، منوهاً أن "جمعية أيادى الخير" منذ ظهورها وإشهارها رسمياً بوزارة التضامن الاجتماعى وهى تعمل على تطوير الأعمال الخيرية بشكل يليق بالقرية وبالأهالى.

وأضاف محمد مبروك، رئيس جمعية "أيادى الخير" أن شباب الجمعية الذين لا تزيد أعمارهم عن العشرين عاماً، ولا ينتمون لأى نشاط حزبى أو سياسى، هم العمود الفقرى للعمل الخيرى ونواة النشاط فى كل شىء، منوهاً أن هذا المعرض يعد الثالث للجمعية والأضخم على الإطلاق فى كل قرى القليوبية حيث تكلف ما يزيد عن 30 ألف جنيه بالجهود الذاتيه والتبرعات، وأن البيع فيه يتم بأسعار رمزية مخفضة بالإضافة إلى ذلك فقد تم توزيع "كروت" من الجمعية قيمتها 50 جنيها بشكل مجانى على أكثر من 70 فردا من غير القادرين للتسوق بالمعرض.

فيما أثنت القيادات التنفذية للمحافظة، على جهود الجمعية ووعدوهم بنقل النموذج للمحافظ ليتم العمل على تطبيقه بباقى القرى، واستمعوا إلى بعض شكاوى الأهالى، المتمثلة فى مشروع للصرف الصحى والمساعدة فى حل مشكلة القمامة وإنشاء وحدة صحية لأهالى القرية.



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