بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القنطرة

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة، بتقديم واجب العزاء بكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب فى شهيد الإسماعيلية أبانوب صابر جاب الله، الذى استشهد مؤخرا على أيدى الإرهاب الغاشم فى سيناء.

استقبال المحافظ الصورة

واستقبل المحافظ فى كنيسة مارجرس القمص ساويرس مرقس والقس مكسميوس بخيت والقس دوماديوس بباوى والقس ارميا نصحى والقس اشعياء حسنى.

وقال المحافظ فى كلمته، أثناء تقديم واجب العزاء داخل الكنيسة، إننى تابعت كل الأحداث على مقربة وإن الشهداء جميعا بما فيهم شهيد القنطرة قد ضربوا أروع الأمثلة فى الصمود والتحدى من أجل مصر.

وأضاف المحافظ أن شهيد القنطرة وباقى الشهداء قدموا حياتهم فداء لمصر وسطرت أسماؤهم من حروف من نور فى كتب التاريخ لأن العدو الذى كان يهاجمهم لم يكن يعلم أنهم شهداء وأبطال بهذه البسالة.

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المحافظ لحظة وصوله الصورة

وأشار إلى أن الإرهابيين فشلوا فى اقتحام أى كمين والاستيلاء عليه، وكل ذلك يرجع عقيدة وإيمان الجندى المصرى العاشق والمحب لأرضه ووطنه.

وقام المحافظ ومرافقوه بزيارة أسرة الشهيد فى منزلهم وقدم لهم واجب العزاء وقام بتقديم الشكر لأنهم أهل البطل الشهيد الذى ضحى بحياته من أجل مصر.

وقالت والدة الشهيد إننى أشكر ربنا على ما قدمه لى وإنى أحتسب ابنى شهيدا لأن ابنى عاش بطلا ومات بطلا، ويكفى أنه استشهد من أجل مصر، ورفض أن يترك زملاؤه وقاتل معهم حتى نال شرف الشهادة.

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المحافظ مع قساوسة القنطرة الصورة



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لحظة دخول الكنيسة الصورة



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المحافظ على باب الكنيسة الصورة



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المحافظ ورئيس المدينة والقساوسة الصورة



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المحافظ يصافح والد الشهيد الصورة



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القس ساويرس راعى كنيسة مارجرجس يتحدث للمعزين الصورة



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جانب من الحضور الصورة



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المحافظ والقساوسة ورئيس المدينة الصورة



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جانب من المعزين الصورة



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جانب من الحضور الصورة



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المحافظ يتحدث الى رئيس المدينة الصورة



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المحافظ والقمص ساويرس الصورة



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المحافظ يصافح والدة الشهيد الصورة



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والدة الشهيد تبكى