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الحاجة نجية تتسلم منزلها غدا فى مركز سمالوط بالمنيا

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الحاجة نجية تتسلم منزلها غدا فى مركز سمالوط بالمنيا الحاجة نجية تتسلم منزلها غدا فى مركز سمالوط بالمنيا
تُسلم الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا غدا الاثنين، الحاجة نجية خلف أحمد (73 عاما) ربة منزل، منزلها وذلك بعد الانتهاء من عمليات الهدم والبناء على نفقة الدولة، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة بناء المنزل استجابة لرغبتها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد استجاب لمناشدة الحاجة نجية، والتى ناشدت بترميم المنزل الذى تعيش فيه مع أسرتها، والمكون من 35 مترا، على طابقين، حيث أوشك على الانهيار بسبب التصدعات والشروخ، وقامت الوحدة المحلية بتوفير سكن مؤقت للأسرة لحين الانتهاء من أعمال البناء والهدم.

من جانبه، أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن جمعية الهلال الأحمر قد قامت بشراء جميع الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية للأسرة، كما تبرع أحد المواطنين بجانب من أثاث المنزل، وطالب رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى، بتكثيف دورهم فى حل مثل هذه المشكلات، فى إطار الشراكة المجتمعية والدور الاجتماعى، لتبنى الحالات التى تحتاج لمزيد من العون والمساعدة لها.

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مصر 365