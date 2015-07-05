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وصول 1093 راكبا لميناء نويبع و230 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ

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وصول 1093 راكبا لميناء نويبع و230 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ وصول 1093 راكبا لميناء نويبع و230 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر استقبل ميناء نويبع اليوم العبارة آيلة وعلى متنها 425 راكبا و45 سيارة ملاكى منهم 2 سيارة تصدير والسفينة سينا وعلى متنها 40 تريلا و44 راكبا.

وأضاف عبد الرحيم شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 724 راكبا و38 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 29 شاحنة كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 140 راكبا منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة و3 سيارات و10 تريلات والعبارة سينا وعلى متنها 40 شاحنة.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 68 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة الغوص. ومغادرة اليخت ويرل ويند وعلى متنه 22 سائحا واليخت مسترال وعلى متنه 18 سائحا.

كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 122 سائحا.

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مصر 365

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