القبض على 8 أشخاص لقيامهم بالحفر تنقيبا عن الآثار داخل منزل بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم من القبض على 8 أشخاص لقيامهم بالحفر تنقيباً عن الآثار داخل منزل بوادى النطرون وبحوزتهم بندقية خرطوش.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بقيام بعض الأشخاص بالحفر تنقيباً عن الآثار داخل منزل بناحية عزبة الصعايدة دائرة المركز.

وتمكنت القوات من ضبط كل من "س.م.ا" عامل وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وطلقتين من ذات العيار، "م.س.م. " عامل وبحوزته عصا خشبية " شومة "، " ا.س.م. " طالب، " ا.س.م" طالب أنجال الأول، "م.ن.م. " عامل وبحوزته عصا خشبية "شومة"، "م.ص.ن" عامل وبحوزته عصا خشبية "شومة"، " ا.ا.م. " عامل، "م.ط.ح" سن 28 عامل.

وذلك أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل الأول ووجدت حفرة دائرية الشكل قطرها 3 أمتار تقريبا بعمق 20 مترا وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بمضمون ما تقدم وتم التحفظ على مكان الحفر وأخطرت هيئة آثار البحيرة لاتخاذ شئونها. وتحرر المحضر 4020 /2015 جنح المركز.