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محافظ بنى سويف يطالب بسرعة الانتهاء من معالجة هبوط أرضى

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محافظ بنى سويف يطالب بسرعة الانتهاء من معالجة هبوط أرضى محافظ بنى سويف يطالب بسرعة الانتهاء من معالجة هبوط أرضى
طالب المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف بسرعة الانتهاء من معالجة الهبوط الأرضى الذى وقع بشارع الروضة بمدينة بنى سويف، وفتح الطريق أمام المواطنين، وذلك خلال متابعته لقيام الفنيين وعمال شركة مياه الشرب بمعالجة الهبوط، الذى أعاق حركة المواطنين والسيارات.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود طه، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الهبوط الذى حدث بشارع الروضة من النوع الأمن، لافتا إلى أن سبببه مرور سيارات ذات حمولات زائدة بالشارع، وجار الانتهاء من عملية استبدال المواسير، وردم الحفرة ورد الشىء لأصله وفتح الطريق أمام المواطنين.

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