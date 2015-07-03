محافظ القليوبية يقرر إطلاق اسم الشهيد محمد عادل على مدرسة بمسقط رأسه

قرر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إطلاق اسم الشهيد ملازم "محمد عادل حلاوة" على إحدى المدارس بمسقط رأسه بقرية طنط الجزيرة بمحافظة القليوبية، والذى استشهد فى أحداث سيناء الأخيرة.

وقال "عبد الظاهر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه قدم واجب العزاء لوالد الشهيد، وأخبره بقرار إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس قرية طنط الجزيرة مسقط رأس الشهيد، وأنه سوف يذهب لمنزل أسرة الشهيد لتقديم واجب العزاء لكل أسرة شهيد الواجب والوطن.

وأشار المحافظ إلى أن القليوبية قدمت الكثير من أبنائها شهداء فداء للوطن، وأنه يجب على الجميع مساندة الدولة فى حربها ضد الإرهاب، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لهم والدعاء بأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وندد "عبد الظاهر" بالإرهاب الغاشم الذى نال من أبناء الوطن الأبرار، داعيًا الله أن يحمى مصر وشعبها، ووجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة لما يقومان به من تضحيات وشهداء فداء للوطن.