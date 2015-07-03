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بالصور.. توافد القضاة على نادى قضاة الزقازيق للمشاركة فى عزاء النائب العام

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واصل قضاة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأعضاء النيابة العامة، التوافد على نادى قضاة الزقازيق، لتقديم واجب العزاء فى فقيد الشعب المصرى المستشار هشام بركات النائب العام، والذى استشهد فى حادث أليم أول أمس الاثنين على يد جماعات الإرهاب التى أرادت النيل من الشعب المصرى فى شخص الشهيد النائب العام.

وأقيم سرداق عزاء بمقر نادى القضاة، وتلقى كل من: المستشار إيهاب سرحان، رئيس نادى قضاة الزقازيق، المستشار عبده عطية، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، وكل من المستشارين الدكتور محمد رفعت بيومى، وأحمد حمدى، وأحمد رفعت، وشادى خليفة، العزاء فى النائب العام، كما حضر وفد من أعضاء النيابة العامة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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