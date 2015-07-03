بالصور.. تشييع جثمان شهيد بنى سويف.. ووالده: كنت بدور له على عروسة

"لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله"، هتافات هزت أرجاء قرية باروط التابعة لمحافظة بنى سويف أثناء تشييع أهلها جثمان المجند محمد سلامة عويس ميهوب - 21 سنة - والذى استشهد فى أحداث سيناء أمس .

وتحولت صراخات النساء فى بعض اللحظات إلى زغاريد مع بكاء رجال القرية فى جنازة مهيبة تقدمها المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، واللواء محمد أبو طالب مدير الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية، وسط ترديد الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان والإرهاب.

وقال الحاج سلامة عويس والد الشهيد وهو فى حالة بكاء هستيرى "كنت بدور له على عروسة والله العظيم إمبارح يا ابنى، محمد كان خارج آخر الشهر من الجيش ومشوفتوش من شهرين، كان خلاص رديف وبيودع الميرى، بس ملحقش يودعه فودعناه احنا ".

وداخل منزل الشهيد استمرت حالات الإغماء من قبل والدة وأخوات الشهيد الستة، لا يصدقن ما حدث.. والدته لم تستطع الحديث وانفجرت إحدى أخواته فى البكاء ورددت الدعاء بالانتقام من جماعة الإخوان قائلة "نفسى أشوف دمهم فى الشوارع ، دول مينفعوش يعيشوا فى البلد دى تانى حسبى الله ونعم الوكيل فيهم".

قال جمال على عويس، ابن عم شهيد الواجب الوطنى إنه كان يستعد للزواج عقب انقضاء مدة خدمته العسكرية، ووالده كان يبحث له عن عروسة، من بنات القرية، لكن القدر اختار له حورية من الجنة، مشيرا إلى أنه علم بخبر استشهاده من خلال مركز الشرطة مضيفًا: قابلت محمد منذ 35 يومًا تقريبًا وحدثنى عن رغبته فى إنهاء خدمته العسكرية لمساعدة والده.

محمود جمال، أحد أبناء القرية قال بدوره: "اتفاجئنا بالخبر النهاردة، الشهيد طول عمره كان راجل وابن موت وعمره ما زعل حد ولا أذى حد، حيث أجمع الجميع هنا على دماثة خلقه، وعلاقتة الطيبة بأقرانه وجيرانه، وأنه كان متأهباً لإنهاء خدمته العسكرية، استعداداً للممارسة دورة فى الحياة المدنية والزواج".

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