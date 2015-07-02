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نشر أسماء الوفيات الأربعة فى حريق مستشفى صيدناوى بالشرقية

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نشر أسماء الوفيات الأربعة فى حريق مستشفى صيدناوى بالشرقية نشر أسماء الوفيات الأربعة فى حريق مستشفى صيدناوى بالشرقية
حصل "اليوم السابع" علي أسماء حالات الوفاة الأربعة في حريق مستشفي صيدناوي، وهم كل من:
>ولاء أحمد غريب، 32 سنة ممرضة، ومقيمة أول الزقازيق، وحكمت السيد منصور، 32 سنة، ممرضة ومقيمة كفر الحصر، مركز الزقازيق، ورضا فتح الله رمضان، 43 سنة، من ميت غمر مريض، وأحمد عبد السلام هلال، 33 سنة سائق مريض، ومقيم كوم النور بميت غمر.

البداية عندما تلقي اللواء مليجي فتوح مليجي، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائي، يفيد نشوب حريق هائل بمستشفي صيدناوي بالطابق الرابع، وتم الدفع بعدداً من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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