بالصور.. محافظ الإسكندرية يقود حملة للتبرع بالدم لمصابى أحداث سيناء

قاد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع اليوم واستهدف جنود الجيش المصرى بشمال سيناء.

وقام "المسيرى" بالتبرع بالدم لإحدى سيارات التابعة لمرفق الإسعاف يرافقه عدد من قيادات محافظة الإسكندرية ومنهم الدكتور هشام سعودى عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتور طارق القيعى رئيس المجلس الشعبى المحلى سابقا، وياسر سيف وعدد من الشخصيات العامة.

وقد أعرب هانى المسيرى محافظ الإسكندرية عن حزنه لما تمر به مصر وما حدث بيد الإرهاب الغاشم للنائب العام، وما يحدث الآن بسيناء الحبيبة من استهداف ضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية وترويع للآمنين دون مراعاة لشهر رمضان المعظم وحرمته، قائلا "مصر باقية رغم أنف الإرهاب والإرهابيين " .



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محافظ الإسكندرية يتبرع بالدم



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عدد من الشخصيات العامة أثناء حملة التبرع بالدم



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المحافظ بإحدى سيارات الإسعاف



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الدكتور هشام سعودى عميد كلية فنون جميلة