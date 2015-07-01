الموافقة على إنشاء 410 مخابز آلية لإنتاج الخبز المدعم فى البحيرة

وافقت اللجنة العليا للمخابز برئاسة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على الترخيص والبدء فى إنشاء عدد 410 مخابز آلية مطورة لإنتاج الخبز البلدى المدعم موزعه بمدن ومراكز المحافظة على النحو الآتى:>( 10 ببندر دمنهور – 25 مركز دمنهور – 49 مركز كفر الدوار – 14 بندر كفر الدوار – 11 مركز بدر – 26 كوم حمادة – 26 رشيد – 40 أبو حمص – 21 مركز ادكو – 16 النوبارية – 34 ايتاى البارود – 14 حوش عيسى – 12 وادى النطرون – 26 أبو المطامير – 26 الدلنجات – 15 المحمودية – 30 شبراخيت – 15 الرحمانية ) على أن يتم الانتهاء من التجهيز والتشغيل خلال ثلاثة أشهر .

كما تم التصديق على قرارات اللجنة السابقة بشأن اعتماد ترخيص وتشغيل عدد 9 مخابز جديدة بمراكز كفر الدوار وحوش عيسى والنوبارية و وادى النطرون و أبو المطامير.

وقد وجه محافظ البحيرة بضرورة عقد اللجنة بشكل دورى كل شهرين لمتابعة جديه تنفيذ الطلبات، كما وجه بالالتزام بضوابط ومعايير التوزيع الجغرافى لتغطيه كافه المناطق والقرى المحرومة بالمحافظة .

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