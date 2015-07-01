استنفار أمنى بجنوب سيناء وانتشار الأكمنة بالمناطق السياحية

>تنتشر قوات الأمن بمساعدة الجيش فى جنوب سيناء خاصة المناطق الفاصلة بين شمال وجنوب سيناء تحسبا لحودث أى انتقال أو عمليات إرهابية من الشمالى إلى الجنوب السيناوى.

وأكدت مصادر إن تشكيلات العمليات الخاصة وطائرات الأباتشى تمشط شرم الشيخ ونبق وطابا ودهب وسانت كاترين باستمرار.

وأوضحت المصادر أن جميع المناطق السياحية آمنة تماما، وأنه تم نشر عدة أكمنة متمركزة فى المناطق السياحية.

الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء شهدت صباح اليوم الأربعاء، أخطر عملية إرهابية، أدت إلى استشهاد 64 من قوات الأمن ومصرع 22 تكفيريا، بعد قيام 70 إرهابيا بمهاجمة 5 أكمنة .