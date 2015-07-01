محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلى لـ 4 مدن

اعتمد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد" محافظ كفرالشيخ، اليوم الأبعاء، المخطط التفصيلى لمدن ( بيلا - الرياض- فوه- مطوبس) وقرية شمشيرة بمركز فوة، بحضور اللواء حسين الطاهر وكيل اول الوزارة السكرتير العام ،واللواء احمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء يحيى عيسوى رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب محمود الشامى رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس عبد الخالق غنيم رئيس مركز ومدينة بيلا، والمحاسب محمد ابو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، والمهندسة نيفين ايميل مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه اعتمد المخطط التفصيلى، اليوم والذى من خلاله يتم استئناف استخراج تراخيص المبانى بهذه المراكز والتى توقفت لفترة طويلة بسبب عدم وجود مخطط تفصيلى لها وسيبدأ العمل بهذا المخطط فور الانتهاء من الاجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أنه منوط به تقسيم الشوارع الرئيسية، وبناء عليه توضع خطة الطرق وتصمم شبكات المياه وتستخرج رخص البناء فلا يمكن لأى مواطن أن يحصل على رخصة بناء بدون هذا المخطط التفصيلى.

وأضاف المحافظ أنه أصدر قرار المتخللات بشكل مؤقت، للحد من البناء بشكل عشوائى وأن يكون وفقًا لإستراتيجيات البناء، ويمكن لأى مواطن فى أى قرية أن يحصل الآن على رخصة مبانى لقطعة ارض فضاء داخل الكتلة السكانية بعد أن كان ذلك ممنوعًا من قبل لحين إقرار المخططات التفصيلية.

وقال المحافظ أن عدم وجود مخطط تفصيلى كان سببًا فى وجود عشوائية فى البناء ووقوع المواطن تحت طائلة القانون والابتزاز، حيث كان المخطط الإستراتيجى الوحيد المعتمد لمدينة كفر الشيخ قيود ارتفاعه صفر.

وأوضح المحافظ أن المخططات التفصيلية للمدن الاربعة نفذها المكتب العربى التابع لهيئة القوات المسلحة، ويتم تعديل تلك المخططات كل خمس سنوات وفقا للمستجدات المجتمعية، وجارى العمل على مخططات باقى مدن المحافظة. وبذلك يكون قد تم وضع استراتيجية علمية واضحة لحل مشاكل المواطنين الذين عانوا من ايقاف التراخيص بتلك المدن لفترة طويلة لعدم وجود مخططات تفصيلية لها، ووجه بضرورة الاستمرار فى العمل الجاد لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن التى لم يتم الانتهاء منها.