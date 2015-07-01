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وقفة لـ"العاملين بمحاكم الغربية" اليوم تنديدا بالإرهاب وللتضامن مع الدولة

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وقفة لـ"العاملين بمحاكم الغربية" اليوم تنديدا بالإرهاب وللتضامن مع الدولة وقفة لـ"العاملين بمحاكم الغربية" اليوم تنديدا بالإرهاب وللتضامن مع الدولة
أعلن أحمد زكى، نقيب العاملين بنيابات ومحاكم بمحافظة الغربية، عن تنظيم وقفة تضامنية، اليوم الأربعاء، أمام محكمة المحلة الكبرى فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، للتنديد باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والمطالبة بالقصاص من الإرهابيين.

وأوضح نقيب الغربية- فى تصريح لـ"اليوم السابع"- أن جميع موظفى محاكم ونيابات محافظة الغربية بصدد المشاركة فى الوقفة التضامنية بمحكمة المحلة الكبرى، لإعلان موقفنا الرافض للإرهاب وجماعات الدم، ودعم القوات المسلحة، ورجال الشرطة، والقضاء، للتصدى إلى هجمات الغدر التى يتعرضون لها.

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