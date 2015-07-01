محافظ مطروح: الموافقة على 60 وظيفة لأبناء المحافظة بالمكتبة العامة

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، في تصريحات صحفية، موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على اعتماد 60 وظيفة لأبناء مطروح للعمل بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف المحافظ، أنه جارِ تمويل الوظائف الجديدة بالمكتبة، بمعرفة وزارة المالية، على أن يتم الإعلان عن هذه الوظائف، فور انتهاء وزارة المالية من تمويلها، حتى يتمكن أبناء مطروح التقدم لشغلها.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك القرارات، تمهيدا للإعلان عن هذه الوظائف بالمكتبة والتى تعد صرحا ثقافيا وعلميا هو الأول والأكبر فى تاريخ المحافظة.

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http://www.youm7.com/story/2015/5/10/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD---%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD/2176290#.VZM7__mqqko

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