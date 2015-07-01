"هنبنى مصر" تستعرض السيرة الذاتية للنائب العام فى حفل التأبين بكفر الشيخ

أقامت حملة "هنبنى مصر " بكفر الشيخ حفل تأبين بجمعية الشبان المسلمين المقابلة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، مساء أمس للشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، وأدى المئات صلاة الغائب على روحه.

بدأ حفل التأبين بالوقوف دقيقة حدادا على روح الشهيد عقب صلاة التراويح وصلاة الغائب كما تم إذاعة كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تشييع الجثمان ولاقت تأييد الحضو،ر الخاصة بتعديل القوانين فى أسرع وقت من أجل تحقيق العدالة التى تغلها بعض القوانين، مؤكدين أن الحادث الإرهابى لن ينال من عزيمة المصريين بل يدعو للإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وقال أشرف صحصاح، منسق عام الحملة بكفر الشيخ، إنه تم استعراض سيرة الشهيد المستشار هشام بركات الذاتية ووطنيته وحياته التى عاشها وضحى خلالها من أجل مصر وإحقاق الحق والعدل.

وأضاف "صحصاح"، أن الحضور أكدوا خلال حفل التأبين على أهمية الوقوف خلف الجيش والشرطة لدحر الإرهاب، مشيرين إلى أن كل مصرى مشروع شهيد فداء لله والوطن.

وأشار إلى أن إقامة حفل التأبين في جمعية الشبان بدلاً من إقامته فى ميدان النصراستجابة لما قرره الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الرحمن شرف، مدير الأمن، بإلغاء الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وعدم التواجد بميدان النصر فى هذا اليوم لتكون ميادين مصر فى حالة حداد على فقيدنا المستشارهشام بركات.



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جانب من حفل التأبين للشهيد المستشار هشام بركات النائب العام



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بنر بكفر الشيخ للشهيد المستشار هشام بركات



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جانب من الحملة قبل بدء حفل التأبين



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بنر باسم حملة هنبنى مصر بكفر الشيخ للشهيد النائب العام