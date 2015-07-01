بالصور.. حملة لجمعية "إنسان" الخيرية للتبرع بالدم فى شوارع الأقصر

أطلقت جمعية "إنسان" الخيرية بمحافظة الأقصر، مساء أمس الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم فى شوارع المحافظة، وذلك وسط أجواء رمضانية عطرة ونفحات شهر الخير، وجابت الحملة شارع التليفزيون وميدان صلاح الدين بوسط المحافظة.

وتأتى الحملة فى إطار بروتوكول تعاون بين الجمعية وبنك الدم، وشهدت الحملة إقبال العديد من الشباب والمواطنين للمساهمة فيها وحل أزمة نقص الفصائل فى المستشفيات.

الجدير بالذكر أن "إنسان" هى جمعية خيرية مشهرة برقم 356 لسنة 2014 أسسها مجموعة من الشباب المحبين لبلادهم والنشطاء دائماً فى أعمال الخير.



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أعضاء جمعية إنسان خلال الحملة للتبرع بالدم



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فتيات الجمعية يشاركن فى الحملة



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شاب يتبرع بالدم خلال الحملة



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تبرعات شباب الأقصر بالدم



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شاب داخل سيارة الإسعاف أثناء التبرع بدمه