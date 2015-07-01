محافظ شمال سيناء يزور مصابى حادث تفجير "أتوبيس الطرق" بمستشفى العريش

زار اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء على العزازى مدير الأمن، مصابى حادث تفجير أتوبيس مديرية الطرق بمستشفى العريش العام، وأعلن المحافظ، صرف مبلغ 7000 جنيه لأسرة كل شهيد ، و3000 جنيه لكل مصاب.

وخلال جولة له بالمستشفى، استمع المحافظ إلى مطالب المرضى المحتجزين بالمستشفى، وأعطى تعليماته بضرورة العمل على سرعة تلبية مطالبهم، وسرعة صرف التعويضات لهم من قبل مديرية التضامن الاجتماعى.

وقال عطية محمد محسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، إنه سيتم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل شهيد، ومبلغ 5000 جنيه لكل مصاب جراء حادث أتوبيس مديرية الطرق، وذلك وفقا لتعليمات وزارة التضامن الاجتماعى .

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