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أمن المنيا يكثف تواجده فى الشوارع والميادين تحسبا لعنف الإخوان

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أمن المنيا يكثف تواجده فى الشوارع والميادين تحسبا لعنف الإخوان أمن المنيا يكثف تواجده فى الشوارع والميادين تحسبا لعنف الإخوان
قال اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمنيا إنه تم تكثيف التواجد الأمنى والحراسات المشددة، بمحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، والبنوك، والمصانع الحيوية، وكذلك أقسام الشرطة والكنائس، والمحاكم والنيابات العامة والإدارية، لحماية أرواح المواطنين والتصدى للعناصر الإرهابية، فى ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضاف أن رجال الأمن لديها تعليمات مشددة بالتعامل بكل حزم على كل من تسول له نفسه، أن يهدد أمن البلاد، وطبقا للقانون .

وأوضح أنه تم نشر القوات الأمنية فى الشوارع والميادين العامة والطرق السريعة.

وأشار إلى أن الهدوء يخيم على المحافظة وأن غرفة العمليات لم تتلق أى بلاغات إلى الآن خاصة بأعمال عنف.

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مصر 365