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رئيس جامعة المنصورة يقرر إنهاء التعاقد مع فالكون ويؤكد: البلد أحق بالفلوس

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رئيس جامعة المنصورة يقرر إنهاء التعاقد مع فالكون ويؤكد: البلد أحق بالفلوس رئيس جامعة المنصورة يقرر إنهاء التعاقد مع فالكون ويؤكد: البلد أحق بالفلوس
قرر الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، إنهاء التعاقد مع شركة فالكون للتأمين والحراسة وعدم التجديد لها لمدة أخرى؛ وذلك توفيرا للنفقات ولاستخدام هذه الأموال لأعمال التطوير بالجامعة، حسب قوله.

وأوضح القناوى، فى تصرح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأمن الإدارى بجامعة المنصورة بدأ يتسلم البوابات، وأنه سيكلف الجامعة ثلث ما كان يدفع لشركة فالكون، قائلا: "البلد أحق بهذه الأموال وهستغل تلك الأموال فى تطوير المنظومة بالجامعة رغم تحمل أعباء جديدة".

وتابع رئيس جامعة المنصورة، أن منظومة الأمن الإدارى بالجامعة قادرة على أن تحل محل فالكون، وأنه استعان بعدد من ضباط الشرطة "على المعاش"، لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية بالجامعة وإحكام السيطرة عليها لمواجهة أى خروج عن القواعد الجامعية.

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