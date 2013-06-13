كيف تحصل على إطلالة وائل كفوري؟

لطالما أبهرنا النجم العربيّ وائل كفوري بأسلوبه وشخصيّته المميّزة؛ فالفنّان الشاب يتمتّع بكاريزما ساحرة، تجذب القلوب إليه، إضافة إلى حسّه العالي في الأناقة، إذ نراه دائماً في إطلالات متجدّدة ومميّزة، حيث يُفاجئنا، كلّ مرّة، بأسلوبٍ جديدٍ مختلفٍ عن سابقه. إلا أنّ القاسم المشترك الذي يجمع مختلف إطلالاته هو روح الشباب التي تنتقل معه من موسم إلى موسم. ففي كلّ مرّة نراه يطلّ بأسلوب عصريّ بعيد عن الكلاسيكيّة الجامدة، محافظاً في الوقت نفسه على رصانته وجدّيته.

من أكثر الألبسة المحببة إلى قلب وائل سروال الجينز الذي ينسّقه وائل مع أزيائه العصريّة والكلاسيكيّة؛ فهو تارة يطلّ بجينز مع "تي شيرت" مميّزة، تعكس شبابه الدائم، وطوراً ينسّق الجينز مع قميص وسترة بليزر وحزام. وفي مختلف الحالات نراه متألّقاً.

لذا إذ أردت ن تعتمد نفس الأسلوب، ننصحك بالابتعاد عن المبالغة في التفاصيل، والتمتع بروح شبابية في الأزياء والأكسسوارات.