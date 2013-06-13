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غادة عادل: دخلت سباق رمضان.. صدفة

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غادة عادل: دخلت سباق رمضان.. صدفة غادة عادل: دخلت سباق رمضان.. صدفة

كتب : نجلاء أبوالنجا منذ 12 دقيقة

قالت غادة عادل إنها كادت أن تخرج من السباق الرمضانى رغم أنها متعاقدة على أكثر من عمل، حتى عُرض عليها سيناريو مسلسل «مكان فى القصر»، للمؤلف محمود البزاوى، غادة التى تشارك الممثل السورى باسل خياط وفادية عبدالغنى ومحمود الجندى بطولة المسلسل الذى يخرجه عادل أديب، قالت لـ«الوطن» إنها انتهت من تصوير 70% من المسلسل، الذى يحمل عنصر التشويق والتسلية بالإضافة إلى أن قصته مختلفة وليست تقليدية.

تدور أحداث المسلسل حول نزاع حاد بين أفراد أسرة على قصر تم توريثه من رب هذه العائلة، وفجأة تظهر له ابنة تطالب بحقها فى القصر، ولا أحد يعرف هل هذه الابنة شرعية أم أنها نصابة حيث ظهرت بعد وفاة صاحب القصر.

غادة قالت إنها كانت تتمنى العمل مع المخرج عادل أديب، سواء سينمائياً أو تليفزيونياً، مؤكدة أن الصدفة ساعدتها على تحقيق ما كانت تتمناه. وعن المنافسة بين النجوم الكبار خاصة غادة عبدالرازق ونور الشريف ويسرا، ودخول نجوم سينما للدراما هذا العام قالت: «دائماً لا أنظر حولى بل أنظر أمامى لأركز فى عملى فقط فهذا هو مبدئى منذ العمل الأول لى، وليس لدىّ أى سبب للخوف من المنافسة، بالعكس أنا كمشاهدة عادية أحب أن أشاهد كل نجوم الدراما الكبار وأتابعهم بشغف شديد، وكممثلة أرى أنه من الإيجابى أن يكون هناك عدد كبير من النجوم فى الموسم الرمضانى لأنه ينعش حركة الدراما ويفيد المشاهد».

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