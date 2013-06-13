نجاح عملية جراحية لزرع رئتين لطفلة أمريكية

قالت أم طفلة عمرها عشر سنوات مصابة بمرض وراثى فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية إن ابنتها تتماثل للشفاء بعد أن خضعت لجراحة لزرع رئتين أمس الأربعاء.

وكتبت جانيت مورناغان، فى موقع فيس بوك، إن ابنتها سارة تتعافى فى وحدة الرعاية المركزة بعد العملية الجراحية التى استغرقت ست ساعات فى مستشفى الأطفال فى فيلادلفيا.

وقالت فى تدوينة ليل الأربعاء "أطباؤها سعداء للغاية بتحسن حالتها أثناء العملية الجراحية وفرص شفائها".

وأضافت أن الأطباء لم يجدوا صعوبة كبيرة فى تعديل حجم الرئتين وهما من متبرع بالغ وزرعهما وأن "الجراحة تمت بسلاسة وأن سارة استجابت بشكل جيد للغاية".

وكانت أسرة الطفلة التى تعيش فى ضاحية نيوتاون سكوير فى فيلادلفيا قد أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة لمنعها من تطبيق قانون يحظر على الأطفال دون سن 12 عاما الخضوع لعمليات زراعة أعضاء من بالغين حتى لو كانت حالتهم الصحية بالغة السوء.

وفى الخامس من يونيو الجارى منح القاضى مايكل بايلسون الأسرة أمرا مؤقتا لتعطيل سريان القانون لمدة عشرة أيام.

ولم تكشف تفاصيل بشأن هوية المتبرع أو ظروف التبرع، وقالت متحدثة باسم مستشفى الأطفال إن المستشفى لا يعلن أى تفاصيل حماية لخصوصية المرضى.