بالصور.. معاناة المواطنين بشبرا الخيمة لاستخراج شهادات ميلاد

عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب استخراج بطاقات تموين جديدة،‏ بجانب قيد المواليد الجدد الذين لم يتم إضافتهم إلى البطاقات التموينية من عام‏ 2006 وحتى عام 2011، وذلك اعتبارا من 8 يونيو ويستمر التسجيل لمدة 4 شهور، تهافت المواطنون على مكاتب التموين لتسجيل أبنائهم غير المقيدين بالبطاقات كمحاولة للاستفادة من الدعم ولو بجزء ضئيل من احتياجاتهم الأساسية بأسعار منخفضة والتى من أهمها "السكر والأرز والزيت والشاى"، التى يتم توزيعها على البطاقات التموينية، ووسط طابور ليس له أول من أخر، رصد "اليوم السابع" معاناة المواطنين الذين يواجهون عدة صعوبات ومعوقات لاستخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أو الحصول على بطاقة الرقم القومى أو تجديدها من أجل تسجيل أبنائهم غير المقيدين بالبطاقات التموينية التى أصبحت ضرورة ملحة بالنسبة لهم خاصة مع الارتفاع الجنونى الذى شهدته السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأشهر الأخيرة.

وللوقوف على تلك المعوقات التقى "اليوم السابع" بعدد من المواطنين وسط زحام شديد على طابور طويل لاستخراج شهادة الميلاد الاليكترونية أمام قسم أول شبرا الخيمة أو سحب استمارة لإضافة المواليد على بطاقات التموين أسفل كوبرى أحمد عرابى وبسبب التكدس والزحام الرهيب صعب علينا الالتقاء بالمسئولين داخل السجل المدنى لمحاورتهم.

فيما قال أحد المواطنين "طالع عنينا علشان نخلص الورق، ومش عارفين بعد كده هيعملوا آيه معانا هناخد دعم كلى ولا جزئى فإحنا لسنا موظفين ولا رجال أعمال، إحنا على باب الله ورزقنا يوم بيومه والأسعار كل يوم فى الزيادة، فالموظفين مرتباتهم بتزيد تماشيا مع الأسعار لكن إحنا يوم بنشتغل ويوم لا ومع ذلك لا يعطونا الدعم الكلى".

وقالت إحدى المواطنات "ع أ": "الزحمة دى موجودة كل يوم وبنقف من الساعة السابعة صباحا وممكن ينتهى وقت عملهم وما نستخرجش شهادة الميلاد"، مشيرة إلى أن ثمن استخراج شهادة الميلاد الاليكترونية سبعة جنيهات ومن يريد استخراجها دون الوقوف بالطابور فعليه أن يدفع 25 جنيها!!.

وقالت سيدة أخرى: " سمعنا أنهم يقبلون بشهادة الميلاد العادية والبطاقة التى مر عليه أكثر من 7 سنوات ولكن هذا مجرد كلام فالموظفين يرفضون تلك الأوراق فكله كلام فى كلام ".

وأشار موظف بمكتب التموين رفض ذكر اسمه، قائلا "على الوزارة إيجاد سبل وآليات جديدة يمكن بها وصول الدعم إلى مستحقيه بخلاف الطرق القديمة التى تثير غضب المواطنين ومنها الإجراءات الطويلة المعقدة ولكن هنعمل إيه إحنا عبد المأمور".

وفى السياق نفسه، أكد الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تسجيل وإضافة 66700 مولود جديد على البطاقات التموينية من مواليد 2006 حتى عام 2011، وذلك منذ فتح باب قيد المواليد الجديدة حتى الآن.

وأوضح الوزير، فى تصريحات مساء أمس "الثلاثاء"، أنه تم تعديل نحو 104 آلاف بيان خاص ببطاقة تموينية عبر البوابة الإلكترونية للحكومة، وتعديل بيانات 135 ألف فرد على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى خصم وحذف 1951 فردا من البطاقات التموينية.