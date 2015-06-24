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ناني في طريقه لفينيرباهتشه

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ناني في طريقه لفينيرباهتشه ناني في طريقه لفينيرباهتشه

اقترب لويس ناني من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري لينتقل إلى صفوف فينيرباهتشه التركي بعد رفض لويس فان جال مدرب الفريق عودته.

وكان ناني قد رحل عن يونايتد قبل بداية الموسم المنصرم لينتقل إلى ناديه السابق سبورتنج لشبونة لمدة عام على سبيل الإعارة.

وأعلن اللاعب البرتغالي في أكثر من مناسبة عن رغبته في العودة ليونايتد وإقناع فان جال بأحقيته في الوجود مع الفريق خلال الموسم المقبل.

لكن أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إلى أن ناني سوف يسافر إلى تركيا يوم الجمعة من أجل إتمام عملية انتقاله لفينيرباهتشه بعد رفض المدرب الهولندي عودته وذلك مقابل 7 مليون جنيه إسترليني.

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