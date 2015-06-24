السيسى معلقا على الإفراط فى إنارة قاعة الإفطار:"مولعين نور كتير كده ليه"

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسئولى فندق حفل إفطار"الأسرة المصرية" اليوم الأربعاء، بقوله: "أنتم مولعين نور كتير كده ليه، احنا مش كنا بنشتكى من الكهرباء؟!"، وهو الأمر الذى أدى إلى ضحك الحضور.

وأشار الرئيس إلى ما تم تحقيقه من إنجازات كبرى على مدار العام الماضى، وفى مقدمتها قرب الانتهاء من إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة فى غضون عام واحد فقط، فضلاً عن تحسن خدمة الكهرباء وإنتاج كميات من الطاقة الكهربائية حققت فائضاً أيضا خلال عام واحد، مشيراً أن هذه الإنجازات تدل على إرادة المصريين وعزمهم على الإنجاز واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

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