أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى معلقا على الإفراط فى إنارة قاعة الإفطار:"مولعين نور كتير كده ليه"

Google+ Print
داعب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسئولى فندق حفل إفطار"الأسرة المصرية" اليوم الأربعاء، بقوله: "أنتم مولعين نور كتير كده ليه، احنا مش كنا بنشتكى من الكهرباء؟!"، وهو الأمر الذى أدى إلى ضحك الحضور.

وأشار الرئيس إلى ما تم تحقيقه من إنجازات كبرى على مدار العام الماضى، وفى مقدمتها قرب الانتهاء من إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة فى غضون عام واحد فقط، فضلاً عن تحسن خدمة الكهرباء وإنتاج كميات من الطاقة الكهربائية حققت فائضاً أيضا خلال عام واحد، مشيراً أن هذه الإنجازات تدل على إرادة المصريين وعزمهم على الإنجاز واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

- السيسى: "مفيش حاجة تقلقنى غير إننا نختلف.. ومحدش هيقدر ينال من مصر"
>- السيسى:"قبل السنة ماتخلص البرلمان هينعقد.. اختاروا صح لأن مصر هتدفع التمن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري

ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون