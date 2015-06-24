غدًا.. الحكم على «الملكة شاهي» أسطورة الجنس السادي

تصدر غدًا الخميس محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، وبحضور أحمد عبد الفتاح ممثل النيابة العامة، وسكرتارية سامي خلف، حكمها على طالبة تقوم بإدارة أكثر من 80 موقع إباحي، وبيع الألعاب الجنسية عن طريق الإعلان عنها عبر مواقع الانترنت واليوتيوب، والمتهمة بإدراة مواقع إباحية، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، والتحريض على الفسق والفجور.

وضبطت المتهمة التي تطلق على نفسها اسم “الملكة شاهي أسطورة الجنس السادي”، وتقوم ببيع الألعاب الجنسية عن طريق الإعلان عن نفسها عبر مواقع الإنترنت واليوتيوب، وهي طالبة جامعية بالفرقة الثالثة في كلية التجارة، ولها قناة على “اليوتيوب”، وأنشأت أكثر من 80 موقعا إباحيًا، باسم الملكة شاهي، كما أنها تقوم بتعليم الزبائن الجنس السادي مقابل 1500 جنيه في الساعة الواحدة.

كما ضبطت المتهمة وهي متلبسة ببيع بعض الأعضاء التناسلية الصناعية لأحد الزبائن، وتم احالتها للنيابة التي أصدرت قرارها بإحالتها للمحاكمة.