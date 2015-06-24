أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدًا.. الحكم على «الملكة شاهي» أسطورة الجنس السادي

Google+ Print
غدًا.. الحكم على «الملكة شاهي» أسطورة الجنس السادي غدًا.. الحكم على «الملكة شاهي» أسطورة الجنس السادي

متهمة – ارشيفية

تصدر غدًا الخميس محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، وبحضور أحمد عبد الفتاح ممثل النيابة العامة، وسكرتارية سامي خلف، حكمها على طالبة تقوم بإدارة أكثر من 80 موقع إباحي، وبيع الألعاب الجنسية عن طريق الإعلان عنها عبر مواقع الانترنت واليوتيوب، والمتهمة بإدراة مواقع إباحية، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، والتحريض على الفسق والفجور.

وضبطت المتهمة التي تطلق على نفسها اسم “الملكة شاهي أسطورة الجنس السادي”، وتقوم ببيع الألعاب الجنسية عن طريق الإعلان عن نفسها عبر مواقع الإنترنت واليوتيوب، وهي طالبة جامعية بالفرقة الثالثة في كلية التجارة، ولها قناة على “اليوتيوب”، وأنشأت أكثر من 80 موقعا إباحيًا، باسم الملكة شاهي، كما أنها تقوم بتعليم الزبائن الجنس السادي مقابل 1500 جنيه في الساعة الواحدة.

كما ضبطت المتهمة وهي متلبسة ببيع بعض الأعضاء التناسلية الصناعية لأحد الزبائن، وتم احالتها للنيابة التي أصدرت قرارها بإحالتها للمحاكمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا