مصرع طبيب وإصابة شقيقه فى انقلاب سيارتهما بترعة فى سوهاج

لقى، منذ قليل، طبيب مصرعه بينما أصيب شقيقه فى انقلاب سيارة كانا يستقلانها فى ترعية بناحية قرية سفلاق دائرة مركز شرطة ساقلته...

وتبين من التحريات الأولية وفاة أمير أ ك ش، أخصائى جلدية وتناسلية، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى سوهاج العام، بينما أصيب شقيقه أمير بإصابات متفرقة بالجسم، ويعمل أخصائي مقيم عظام بمستشفى سوهاج العام، وتم تحويله لمستشفى كلية الطب.

>