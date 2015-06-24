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وزير داخلية موريتانيا يؤكد استقرار الأوضاع فى بلاده

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وزير داخلية موريتانيا يؤكد استقرار الأوضاع فى بلاده وزير داخلية موريتانيا يؤكد استقرار الأوضاع فى بلاده
أكد وزير الداخلية الموريتانى محمد ولد أحمد سالم استقرار الأوضاع الأمنية فى بلاه.

وقال الوزير فى رده على نواب البرلمان اليوم الأربعاء، إن وضعت استراتيجية شاملة ومحكمة من أجل توفير الآلية الكفيلة بمنع الجريمة والقبض على مرتكبيها حال وقوعها.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية اعتمدت على عدة محاور منها المقاربة الأمنية البحتة من أجل الوقاية، حيث تم اتخاذ كافة الوسائل من تكوين السلطات الأمنية ووضعها فى وضع مناسب للقيام بالمهام المسندة إليها على أكمل وجه وتزويدها بالآليات الضرورية لحفظ الأمن والاستقرار.

وأعاد سالم إلى الأذهان معاناة الموريتانيين خلال الأعوام الماضية، عندما كان الإرهابيون يعثون فى الأرض فسادا وهى الفترة التى عانت فيها موريتانيا من استشهاد ضباط وجنود وقتل على أراضيها سياح غربيون.

وشدد على أهمية الاستقرار الذى تشهده بلاده مؤكدا أنه خلال العامين الماضيين تم الترخيص لأكثر من 250 تجمعا ومظاهرة رسمية لم يتعرضوا لأى مضايقة من الشرطة أومن خصومهم.
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مصر 365

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