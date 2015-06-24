البابا تواضروس: خدمة الكنيسة ليست شهرة أو مجدا.. و"إنجيل برنابا" مزور

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن خدمة الكنيسة ليست شهرة أو مجدا، بل خدمة للمسيح، وهو ما جعلها تعيش حتى الآن.

وأضاف خلال عظته الأسبوعية، التى روى فيها قصة برنابا الرسول: "كان برنابا يقدم بولس على نفسه، وهى ثقافة لابد أن تسود لدى الآباء الكهنة والأساقفة".

وأوضح البابا تواضروس الثانى أن القديس برنابا الرسول واحد من 70 تلميذا للمسيح وحمل اسم يوسف وهو من قبرص، مضيفًا: "كانت قبرص تابعة لكنيستنا وكان بها أسقفيات ولنا كنائس فيها، حيث كان يهودى الأصل وكلمة برنابا تعني ابن الوعظ أى الكلمة، التى تعزى وتريح القلب".

وتابع: "ليست السعادة فيما نقتنيه بل السعادة الحقيقية أن يمنح ذاته للآخرين.. فالإنجيل يعلم البشرية كيف تخرج من ذاتك وتخدم الآخرين، حيث كان برنابا نموذجا رفيعا فى محبة الآخرين".

واستطرد البابا تواضروس الثانى: "كان القديس برنابا نموذج للتسامح مع الآخرين، فالناس نوعان قلب واسع وقلب ضيق، ومن له قلب واسع يتسع فى عقله الفكر وتنير له الحياة".

ونفى البابا وجود ما يسمى بإنجيل برنابا قائلا: "لا يوجد شىء يسمى إنجيل برنابا بل هو كتاب مزور وملىء بأخطاء الجغرافيا والتاريخ وليس له أي قيمة فى الحياة المعاصرة".

أجراس الكاتدرائية تعلن بدء العظة الأسبوعية والبابا يترأس صلوات العشية

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