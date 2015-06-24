مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: التوصل لاتفاق سلام باليمن يحتاج بعض الوقت

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن التوصل لاتفاق سلام فى اليمن مسار صعب ويحتاج لبعض الوقت خاصة فى ظل الانقسامات العميقة بين طرفى النزاع، لافتاً إلى أن الأطراف اليمنية أظهرت رغبة فى التوصل لوقف إطلاق النار خلال مباحثات "جنيف" قائلا: "أسعى لتحقيق تقارب سياسى قبل نهاية شهر رمضان".

وأضاف "ولد شيخ أحمد" خلال مؤتمر صحفى عقد "بنيويورك" أن الأمم المتحدة تسعى لإيجاد حل لتخفيف معاناة اليمنيين من خلال وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن مجلس الأمن سيصدر بيانا يدعو فيه كافة الأطراف للمشاركة فى المشاورات اليمنية بحسن نية.

وأشار المبعوث الأممى إلى أنه سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل لبحث الأزمة اليمنية ومن ثم سيتوجه إلى صنعاء، قائلا: "لا توجد مبادرة عُمانية لحل الأزمة اليمنية بل جهود وساطة والمفاوضات تجرى تحت مظلة الأمم المتحدة".

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