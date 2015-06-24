المصريين الأحرار يعقد مؤتمرًا شعبيًا في الأقصر

نظم حزب المصريين الأحرار مؤتمرًا شعبيًا في محافظة الأقصر بمشاركة الإعلامي نصر القفاص أمين أمانة الإعلام وشهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم الحزب وإميل نظير أمين تنظيم حزب المصريين الأحرار في الأقصر وبحضور عدد من مرشحي الحزب المحتملين لمجلس النواب وهم اللواء محمد أبو زيد مرشح دائرة الأقصر و خالد مجاهد، ووائل زكريا مرشحي دائرة إسنا والدكتور محمد بهجت مرشح دائرة أرمنت، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر.

وأشاد القفاص خلال المؤتمر بعراقة أهل الأقصر ونبلهم مشيرًا إلي أن أهل الأقصر هم من صنعوا هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن الفارق بيننا وبين من قاموا ببناء الأقصر هو أنهم كانوا مؤمنين ببلدهم وبأنفسهم أما الآن فنحن لم نعد نؤمن ببلدنا ولا بأنفسنا، مؤكدًا على أهمية جنوب مصر لأنه أصل مصر وتاريخ مصر القديمة.

وخلال حديثه عن دور الشباب في المجتمع، أكد القفاص أن أحد الأسباب الرئيسية لانضمامه لحزب المصريين الأحرار هو وجود الكثير من الشباب في الحزب، ولما لمسه من دور للشباب داخل الحزب. وأضاف أن حزب المصريين الأحرار لا يبحث عن تقليل معدلات الفقر بل يسعي للقضاء علي الفقر، من خلال توفير كل العناصر والسبل لتوفير عمل يوفر الحياة الكريمة، ووضع كل شخص في مكانه الصحيح. بينما قال شهاب وجيه المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، إن فكرة الحزب السياسي مرتبطة لدى الكثيرين بالقاهرة، وهذا ما لانريده فحزب المصريين الأحرار يحلم بأن يكون متواجد في كل محافظات وقرى ومناطق مصر ومن يديره هم أهلها، وأن سياسة حزب المصريين الأحرار هدفها المواطن.

وأوضح وجيه أن الحزب عندما قرر عمل جوله في المحافظات كانت البداية من الأقصر، وأن الحزب يحلم بأن يكون هناك سياسة في مصر هدفها المواطن. وأكد شهاب أن المصريين الأحرار لديه فرص جيدة جدًا في البرلمان المقبل، وهو ما تشير إليه استطلاعات الرأي والأخبار والنقاشات، مؤكدًا أن الحزب سيحصل على عدد مقاعد جيد جدًا في البرلمان على مستوى الجمهورية، وأن فائدة ذلك ستعود على المصريين.