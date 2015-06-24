السفارة المصرية بإيطاليا تنجح في وقف بيع قطع أثرية بمزاد فلورنسا

أكد السفير عمرو حلمي سفير مصر فى روما، أن وقف بيع تلك القطع الأثرية جاء نتيجة للتعاون الوثيق الذى أبدته الأجهزة الإيطالية المعنية بما فى ذلك وزراتي الخارجية والثقافة وأيضاً جهاز الشرطة الإيطالي، إذ كان تدخلهم حاسماً لوقف طرح تلك القطع المصرية للبيع.

وأضاف السفير المصري أن الشرطة الإيطالية تقوم حالياً بإجراء التحقيق الجنائي اللازم للتعرف على كيفية وصول تلك القطع المصرية إلى إيطاليا وتقييم الوثائق الخاصة بها بما فى ذلك الشخصيات التى قامت بإحضارها ومحاولة طرحها فى المزاد.

وأكد السفير أنه فور إنتهاء التحقيقات والتأكد من دخولها إلى إيطاليا عن طريق التهريب غير الشرعي فإن السفارة المصرية ستتخذ من الإجراءات ما يكفل إعادتها لمصر.