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"الأمور المستعجلة" ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن محافظ الإسكندرية

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"الأمور المستعجلة" ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن محافظ الإسكندرية "الأمور المستعجلة" ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن محافظ الإسكندرية
رفضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية اليوم برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، دعوى إسقاط الجنسية عن محافظ الإسكندرية هانى المسيرى؛ لحصوله على الجنسية الأمريكية، وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لعدم الاختصاص، وتحديد جلسة 26 يوليو المقبل لنظر أولى جلساتها .

وكان أحمد عز العرب رئيس اتحاد الدفاع عن محامى الإسكندرية، طلب فى الجلسة السابقة التصريح له باستخراج صورة رسمية من وزير الداخلية لبيان ما إذا كان صدر إذن بتجنس محافظ الإسكندرية من عدمه.

وأقام عز العرب الدعوى رقم 518 لسنة 2015، قال فيها إن هانى المسيرى خالف نص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الحصول على الجنسية الأمريكية مطالبًا بإسقاط الجنسية المصرية عنه.

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