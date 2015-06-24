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محافظ السويس يحيل ملف تجمهر الجزارين إلى الأجهزة الأمنية

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محافظ السويس يحيل ملف تجمهر الجزارين إلى الأجهزة الأمنية محافظ السويس يحيل ملف تجمهر الجزارين إلى الأجهزة الأمنية
قرر اللواء العربى السروى، محافظ السويس، تحويل موضوع تجمهر عدد من الجزارين أمام ديوان عام المحافظة أمس بسبب انقطاع خط المياه الرئيسى للجهات الأمنية.

وأشار بيان صادر من الديوان العام إلى أن المحافظ أكد على مدير الطب البيطرى توفير المياه من خلال خزانات مياه احتياطية لمواجهة أى انقطاع مياه فى أى لحظة داخل مجزر السويس بمنطقة الألبان الجديدة، كما قرر محافظ السويس متابعة المجازر العاملة على أرض السويس وغلق أى مجزر مخالف فورا.

وخلال الاجتماع أشار مدير عام إلى أن هناك 2 منفذ جديد سيتم افتتاحهما لبيع اللحوم بمنطقة السادات بحى الأربعين بسعر 55 جنيها للكيلوجرام، ليصبح عدد المنافذ لبيع اللحوم 7 منافذ على مستوى محافظة السويس.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى المصغر الذى عقد ظهر اليوم بالديوان العام بحضور المهندس محمد مرسى السكرتير العام، ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرى المديريات.

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مصر 365

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